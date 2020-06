Lettere/ “Luca Garibaldi, metta un po’ di cenere sul capo”

Da Giovanni Bozzo riceviamo e pubblichiamo

Egregio Consigliere Garibaldi Luca, da Ligure Le faccio una sola domanda.

Dal 1995, da quando l’elezione del Presidente del Consiglio regionale è diretta, il PD è stato al Governo della Regione 15 anni su 25: dal 1995 al 2000 con Mori, dal 2005 al 2010 e dal 2010 al 2015 con Burlando.

Solo per rimanere alla Città Metropolitana, il tunnel della Fontanabuona, la mancata realizzazione della Gronda, l’accentramento a Genova della sanità e la chiusura di molti piccoli Ospedali, la situazione drammatica delle autostrade, e potrei continuare, non Le sente anche come Vostre mancanze? O pensa che i Liguri non si ricordino di nulla e basti promettere mirabilie in previsione delle elezioni?

Un po’ di cenere sul capo non sarebbe dovuta nei confronti degli elettori?