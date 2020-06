Fungaiolo disperso, è il primo della stagione

Dal soccorso alpino Liguria riceviamo e pubblichiamo

Ieri sera Domenica 21 Giugno intorno alle 19, il soccorso alpino Liguria è stato chiamato a supporto dalla Toscana (carrara e lunigiana) per la ricerca di un disperso per mancato rientro.

Partita subito una squadra da La Spezia e arrivati sul posto l’uomo era appena stato localizzato lungo un crinale di bosco molto fitto. La squadra si è unita con medico e tenici a quelle già presenti ed abbiamo raggiunto l’infortunato congiuntamente. Mentre l’infermiere valutava le condizioni dell’infortunato e procedeva alla stabilizzazione all’interno della barella per il recupero, il resto della squadra predisponeva gli ancoraggi per il recupero con specifiche tecniche.

Dopo 2 ore circa di recupero lungo il pendio boscoso, con solo qualche accenno di traccia di sentiero, siamo giunti alla strada sterrata che ci ha poi portato all’ambulanza dove era presente anche il medico del 118 per prestare le prime cure, e organizzare il trasporto dell infortunato al pronto soccorso.

Sul posto vigili del fuoco, pubblica assistenza e una squadra di protezione civile. L’uomo era per funghi, ha riportato vari traumi sia agli arti inferiori che superiori, oltre a numerose escoriazioni e sospette fratture.