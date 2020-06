Chiavari: ore 7.30 coda per entrare in A-12. Lo stop alle Grazie

Situazione sempre più insostenibile per chi deve spostarsi in Autostrada. Stamattina a Chiavari, alle 7.30, la coda iniziava già prima di arrivare al casello. Con danni quotidiani a chi si sposta per motivi di lavoro.

Altrettanto scandaloso il senso unico alternato alle Grazie lungo la via Aurelia. Esiste un contenzioso tra Anas che gestisce la strada e la Fondazione Torriglia proprietaria del terreno soprastante. Chi deve pagare i lavori necessari a ripristinare il muro franato? Il terreno era stato espropriato e il muro di sostegno non era certo stato costruito e pagato dalla proprietà dei terreni. Per altro, senza volerci sostituire alla giustizia, dovrebbero esistere sentenze a favore del Torriglia. Il fatto è che, in questo caso, tra i due litiganti a rimetterci sono i cittadini.