Chiavari: ‘MioCinema’, gli spettacoli targati Mignon

Da Massimo Colombi, cinema Mignon di Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Da lunedì 22 giugno sarà disponibile Doppia pelle, il film di Quentin Dupieux che ha aperto la 51esima Quinzaine des Réalisateurs del 72° Festival di Cannes ed è stato presentato al Toronto International Film Festival.

A prestare il volto al protagonista Georges, uomo stravagante e ossessionato dalla sua giacca di pelle di daino, è il Premio Oscar Jean Dujardin, affiancato dal Premio César Adèle Hanel (Ritratto della giovane in fiamme; 120 battiti al minuto).

Per omaggiare il talento di Jean Dujardin su MioCinema sarà disponibile anche il meraviglioso The Artist, vincitore di 5 Premi Oscar.

Inoltre è con immenso piacere che vi comunichiamo che MioCinema ospiterà in diretta l’incontro con il regista Xavier Dolan, un evento esclusivo e prestigioso che smuoverà enorme interesse sui social, in cui il cineasta canadese ripercorrerà le tappe della sua carriera dialogando con il critico cinematografico Fabio Ferzetti.

L’appuntamento, da non perdere, è per mercoledì 24 giugno alle 21:00.

Come di consueto, l’evento sarà visibile gratuitamente sia sul sito che sulla pagina Facebook di MioCinema,

Subito dopo la presentazione saranno disponibili su MioCinema:

È solo la fine del mondo

Mommy

Tom à la ferme

Laurence Anyways e il desiderio di una donna

Gli amori immaginari

J’ai tué ma mère

Da sabato 27 giugno sarà disponibile l’attesissimo Matthias & Maxime.

Presentato in concorso al Festival di Cannes, Matthias & Maxime è un film di ritorni.

Xavier Dolan torna a girare nel suo Quebec e riabbraccia i temi a lui più cari: la ricerca della propria identità sessuale, il rapporto tra diverse generazioni e con la propria madre. È il ritorno di Dolan davanti alla macchina da presa, che non recitava in un proprio film dai tempi di Tom à la ferme, ed è il ritorno di Anne Dorval nel ruolo del personaggio che interpreta sua madre.