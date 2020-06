Chiavari: “Io Fontana e il mercatino dell’antiquariato”

Da Massimo Mallucci, avvocato, già Assessore al commercio, agricoltura e polizia amministrativa del Comune di Chiavari

Nei giorni scorsi Chiavari ha pianto la scomparsa dell’imprenditore Tito Fontana, Presidente storico dell’Ascom, animatore entusiasta e deciso delle mille battaglie a favore del piccolo commercio cittadino e comprensoriale. Lo conobbi in un momento difficilissimo per tale settore: quanto venne introdotta la cosiddetta “liberalizzazione delle licenze” e il predominio della grossa distribuzione. Come Assessore al commercio dell’Amministrazione Repetto individuai il primo “Centro integrato di via” e dissi subito che il futuro di qualunque “Piano commerciale” sarebbe stato in mano agli “urbanisti”. Procedetti, comunque, alla revisione del piano commerciale corrente, al tempo vigente. Ed ebbi con Fontana incontri e scontri. Spiace dover rilevare come, negli articoli pubblicati, non si faccia cenno al fatto che già nel Dicembre ’89 il mio assessorato diede vita ad una prima manifestazione sperimentale, dedicata all’antiquariato. Nell’anno successivo, quando venne perfezionata la “Promotur”, non vi furono incertezze nell’affidare a tale associazione la gestione della manifestazione, dopo aver personalmente curato il regolamento, le normative ed i calendari.

Come avviene, infatti, in tutte le società civili, alle istituzioni spettano l’approvazione dei progetti e la definizione di attività, sia pure in collaborazione con rilevanti organizzazioni di settore.

La stessa “Mostra dell’orchiedea” fu una mia personale intuizione, per caratterizzare Chiavari rispetto alla grande “Euroflora” di Genova. Esiste in proposito una specifica pubblicazione, da me personalmente curata, in occasione della prima inaugurazione.

Come Fontana, anch’io non volevo che Chiavari diventasse un “sobborgo della grande Genova” e seguii, a distanza, le riunioni contro “L’area metropolitana”. Fontana credeva di potersi opporre e le frequenti riunioni con De Mita, Scaiola, Mastella, Dentone (i grandi di allora) avevano anche questo scopo. Si parlava di un referendum mai svoltosi.

Purtroppo, a mio avviso, la presenza dell’Assessore Griffi e della Gabry Mondello furono deleterie. Al “duo” Griffi-Mondello la creazione di una quinta provincia e altro non interessava, nè a loro, nè ai loro importanti amici che, indubbiamente, crearono un primo efficiente legame “Nord-Sud”.

Dedicherò la mia lotta e quella di Italia Reale contro le città metropolitane, proprio nel ricordo del Comm. Fontana e, sono sicuro, che mi darà ragione..

Grazie per l’eventuale pubblicazione.

Avv.Massimo Mallucci, già Assessore al commercio, agricoltura e polizia amministrativa del Comune di Chiavari.