Chiavari: accordo di collaborazione Wylab-Very Personal Consulting

Wylab e la società Very Personal Consulting hanno stretto nei giorni scorsi un accordo di collaborazione per portare sul mercato soluzioni innovative nellʼambito dei percorsi di sviluppo del talento individuale e di team, attraverso la formazione, il coaching e la consulenza strategica per aziende, società e liberi professionisti.

Lʼintesa è stata siglata da Federico Smanio, Ceo dellʼincubatore sportech chiavarese, e da Luca Galati, Co-Founder e Sr. Consultant della società milanese.

Very Personal Consulting potrà quindi fornire alle realtà del network di Wylab e a tutti i coworker che ne siano interessati una serie di servizi, che potranno rendere a sua volta lʼincubatore ancora più professionale e competitivo.

In particolare, Very Personal Consulting è specializzata in:

· Assessment e coaching individuale e di gruppo;

· Formazione sulle competenze trasversali / Soft skill per manager, imprenditori e staff (comunicazione efficace, public speaking, gestione del tempo, gestione delle riunioni, leadership, gestione del conflitto, feedback);

· Sviluppo dellʼarea vendite (consulenza su analisi dati/fatturati, strategie e processi di vendita, training e coaching area vendite);

· Vision, mission e valori aziendali;

· Organigramma;

· Supporto nei processi di ricerca e selezione;

· Realizzazione e/o revisione delle job description;

· Organizzazione di attività di team building indoor e outdoor;

· Percorsi individuali di career & personal coaching (di persona o da remoto);

· Percorsi individuali di counseling (di persona o da remoto).

Inoltre, altri servizi di consulenza sono erogati da società partner e/o collegate:

· Revisione e reingegnerizzazione di flussi e processi aziendali;

· Servizi legati alla somministrazione del personale temporaneo;

· Consulenza e assistenza tecnico/operativa per la formazione finanziata (bandi europei, fondi interprofessionali ecc.);

· Servizi relativi al welfare aziendale.

Federico Smanio, Ceo di Wylab, commenta: “Sono felice di accogliere Very Personal Consulting nella famiglia di Wylab. È questa una collaborazione pensata per rispondere al meglio ai bisogni delle imprese del network, in particolare lo sviluppo del team e la valorizzazione delle risorse umane. Very Personal Consulting opera con grande capacità e professionalità nellʼambito del coaching, che è un supporto determinante in una fase in cui le competenze orizzontali, le cosiddette soft skill, sono diventate imprescindibili per superare le sfide del mercato. Wylab arricchisce così un menù già molto ricco di servizi offerti al mondo delle imprese.

Luca Galati, Co-Founder di Very Personal Consulting, aggiunge: “Sono molto orgoglioso di questa partnership con Wylab, una realtà di assoluta eccellenza che investe sul talento delle idee delle sue start-up. Da genovese, trasferito a Milano, sono particolarmente entusiasta di poter mettere a disposizione delle realtà del network di Wylab il nostro know-how, supportandole attraverso lo sviluppo e lʼallenamento delle competenze trasversali e manageriali. Oggi, ancora di più rispetto a pochi mesi fa, riuscire a gestire, motivare e guidare al meglio le proprie risorse, attraverso strumenti pratici come il coaching, diventa un elemento imprescindibile per lʼevoluzione ed il successo delle imprese, start-up incluse”.

