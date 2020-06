Camogli: nuovi interventi di sfalcio

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le considerazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Terminato il periodo di isolamento fiduciario per 3 residenti, Asl3 ci comunica il rientro dall’estero di altri 4 concittadini. Attualmente sono quindi 4 i residenti in quarantena e 3 i positivi. Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Dopo gli interventi di sfalcio delle strade pedonali e carrabili realizzati nei mesi di aprile e di maggio, nella zona di Via Romana/Case Rosse e nella zona a valle dell’Aurelia, sono stati affidati nuovi interventi di sfalcio.

Le aree interessate dai lavori, iniziati oggi, sono quelle localizzate nelle zone di Pissorella, Ruta, Bana e San Rocco, per oltre venti chilometri di percorsi.

