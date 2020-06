Camogli: “Gestione spiagge libere, le mie proposte”

Da Claudio G. Pompei, capogruppo di “Camogli nel Cuore” riceviamo e pubblichiamo

In merito alla situazione spiaggia di Camogli e alla relativa ordinanza emessa dal Sindaco, rilevato l’assordante silenzio ed il vuoto lasciato da parte di chi governa la città anche nel ruolo di rappresentanza e presenza istituzionale fra i cittadini, nei momenti di difficoltà, mi metto a disposizione della cittadinanza iniziando a fare apertamente alcune riflessioni e cogliendo l’occasione per ricordare che potete contattarmi quando e come volete e che leggo ogni vostro commento sui miei profili social Facebook ed Instagram.

Ad oggi non esiste una norma precisa che permette di riservare parti di spiaggia pubblica ai residenti, sarebbe un’ottima soluzione, ma non essendo attualmente praticabile, per l’onestà intellettuale che mi contraddistingue, non l’ho mai proposta.

Se i futuri indirizzi normativi o le interpretazioni agli stessi dovessero mutare vista l’eccezionalità del periodo, vi informerò e porterò avanti la suddetta richiesta.

Ho suggerito invece un sistema affinché le persone sappiano se possono entrare in spiaggia.

1) Aprire la spiaggia sicuramente prima delle ore 9.

2) 80% dei posti disponibili in spiaggia da assegnare su prenotazione, sia con linea telefonica dedicata all’utenza, sia on line.

20% dei posti da assegnare ai vari ingressi il giorno stesso.

Tutti possono prenotare, residenti e non residenti ed al tempo stesso, gli operatori balneari, con cui ho ampiamente parlato nei giorni scorsi, riuscirebbero a lavorare meglio, avendo una programmazione, nell’interesse dei cittadini.

3) Sbagliato poi distribuire i biglietti per accedere alla spiaggia di San Fruttuoso solo in Pro Loco a Camogli.

Occorre quindi implementare tale sistema con le prenotazioni come per la spiaggia di Camogli, per ottimizzare l’afflusso di persone in una spiaggia particolare ed anche per evitare possibili assembramenti davanti la Pro Loco.

4) Le figure dedicate a svolgere abitualmente le funzioni di ordine pubblico devono aiutare maggiormente agli ingressi spiaggia i bagnini e gli ausiliari della Guardia Costiera, supportandoli tutta la giornata.

L’alternativa è andare come ora accade ai varchi di accesso alla spiaggia e sperare di entrare oppure dover andare via se i posti sono esauriti.

Vorrei rappresentare la mia vicinanza ad un noto stabilimento balneare Camoglino oggetto ieri, su un social network, di commenti spiacevoli e smentiti dai titolari in quanto dichiarati non veri.

L’amministrazione di Camogli, ha deciso di affidare ai privati la gestione della spiaggia pubblica scaricando su loro anche i relativi costi del servizio e le responsabilità.

Stanno facendo davvero del loro meglio davanti ad una situazione difficile per tutti, potranno anche commettere qualche errore, ma in generale non prendetevela con chi ogni giorno in questa estate ci metterà la faccia.

Davanti ad una politica che amministra una città di mare a vocazione turistica e che pare non essere in grado di occuparsi direttamente della sua spiaggia pubblica, ma deve farlo fare ai privati, qualche domanda i cittadini dovrebbero iniziare a porsela, se già non lo hanno fatto…