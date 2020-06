Calcio/ Le sanzioni della Lega alla Virtus Entella

Dall’ufficio stampa della Lega Calcio Serie B riceviamo

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte

Gare del 19-20-21 giugno 2020 -Decima giornata ritorno

Ascoli-Perugia 0-1

Cosenza-Virtus Entella 2-1

Cremonese-Benevento 0-1

Crotone-Chievo Verona 1-1

Livorno-Cittadella 0-2

Pescara-Juve Stabia 3-1

Pordenone-Venezia 0-0

Salernitana-Pisa 1-1

Spezia-Empoli 1-0

Trapani-Frosinone 0-0

Decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 22 giugno 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate. Gare del 19-20-21 giugno 2020 -Decima giornata ritorno. In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni.



a) CALCIATORICALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ASENCIO MORAES Raul Jose (Cosenza): per avere, al 51° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un avversario.

PASA Simone (Pordenone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000: PELLIZZER Michele (Virtus Entella): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Decima sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA: BARBERIS Andrea (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CAPUANO Marco (Frosinone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

DEZI Jacopo (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KANOUTE Elimane Franck (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LOMBARDI Cristiano (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAGLIARULO Luca (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

STRIZZOLO Luca (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VOLTA Massimo (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).135/372

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE SETTIMA SANZIONE: SCHIATTARELLA Pasquale (Benevento)

SECONDA SANZIONE LEALI Nicola (Ascoli) PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE UNDICESIMA SANZIONE FIORDILINO Antonioluca (Venezia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

(NONA SANZIONE)

JAROSZYNSKI Pawel Kamil (Salernitana)

MARRONE Luca (Crotone)

OTTAVA SANZIONE

IDDA Riccardo (Cosenza) OBI Joel Chukwuma (Chievo Verona)

SETTIMA SANZIONE

BIRINDELLI Samuele (Pisa) BRUCCINI Mirko (Cosenza) ROSI Aleandro (Perugia) SESTA SANZIONE

AKPA AKPRO Jean Daniel (Salernitana)

BALKOVEC Jure (Empoli)

BROSCO Riccardo (Ascoli)

DRUDI Mirko (Pescara)

LOPEZ GASCO Walter Alberto (Salernitana)

MALLAMO Alessandro (Juve Stabia)

TROIANO Michele (Ascoli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ARIAUDO Lorenzo (Frosinone)

BARISON Alberto (Pordenone)

BARTOLOMEI Paolo (Spezia)

CALIGARA Fabrizio (Venezia)

CISSE Karamoko (Juve Stabia)

DZICZEK Patryck (Salernitana)

GARGIULO Mario (Cittadella)

KASTANOS Grigoris (Pescara)

MOLINA Salvatore (Crotone)

TERZA SANZIONE

BIANCHETTI Matteo (Cremonese)

MICHAEL Kingsley Dogo (Cremonese)

PROIA Federico (Cittadella)

SERNICOLA Leonardo (Ascoli)

SECONDA SANZIONE

BUONAIUTO Cristian(Perugia)

CURRARINO Michele (Virtus Entella)

ODJER Moses (Trapani)

RIGIONE Michele (Chievo Verona)

SCAGLIA Luigi Alberto (Trapani)

PRIMA SANZIONE

VARNIER Marco (Pisa

)PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

SETTEMBRINI Andrea (Virtus Entella)

b) ALLENATORI AMMONITI

SESTA SANZIONE

BOSCAGLIA Rocco (Virtus Entella)

c) DIRIGENTI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GORETTI Roberto (Perugia): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato l’operato arbitrale.135/374

d) MEDICI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LIGABUE Enrico (Ascoli): per avere, al 16° del secondo tempo, contestato l’operato arbitrale.