Borzonasca: incontri al Mulino di Belpiano Ra Pria

Da Maria Grazia Sbarboro riceviamo e pubblichiamo

L’anno scorso il mulino ha incontrato l’arte e ha intenzione di organizzare un incontro annuale sempre con tema diverso. In questo anno così particolare, che ci ha provato tutti molto, è suo desiderio riuscire a programmare un nuovo momento di convivialità: “Il mulino incontra i media in tutte le loro forme comunicative”.

L’informazione e la rete nelle loro varie forme sono state indispensabili nei mesi scorsi, in cui anche il mulino ha continuato a fare la sua parte e che dal XVIII sec. ad oggi ne ha vissute, viste e superate davvero tante e quante ne vedrà ancora. Mulino peraltro riconoscente alle varie e tante fonti di informazione locale e territoriali per la tanta attenzione rivoltagli sempre. La sua idea dell’anno 2020 si svilupperà quindi in questa direzione.

Si accettano le adesioni a tale evento entro la data del 15 luglio prevedendone lo svolgimento successivamente, concordandolo con tutti coloro che vi aderiranno. Sarà un momento di convivialità insieme con anche i prodotti locali del territorio.

Attendiamo le adesioni e vi aspettiamo in tanti.