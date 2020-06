di Guido Ghersi

Manutenzione in galleria con il rischio di disagi sulla strada statale del Colle del Passo delle Centocroci nel territorio del Comune di Varese Ligure, in Alta Val di Vara. Infatti l'”Anas” ha predisposto la chiusura parziale per oltre 15 giorni della statale n°523 da lunedì 29 giugno a mercoledì 15 luglio, dalle ore 08,30 alle ore 17 ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi.

Detti lavori vengono svolti all’interno della galleria “Mdonna della Guardia”.