Val Graveglia: una gita green con Valcanonica e i prodotti locali

Dalla segreteria di Valcanonica riceviamo e pubblichiamo

Valcanonica con Pietre Parlanti, FiabLab Tigullio, Associazione Nazionale Amici dei Mulini Storici e il patrocinio di Comune di Cogorno, Lavagna, Ne, Parco Aveto e Consorzio Ospitalità Diffusa.

Iniziativa organizzata da Valcanonica con la guida ambientale Escursioni Levante Ligure.

Durante una passeggiata dal Monte San Giacomo a Tolceto, abbiamo visitato la Cappella di Santa Reparata e abbiamo ascoltato le bellissime poesie di Mariagrazia Sbarboro sui mulini… ammirando i resti di un antico mulino!

Abbiamo apprezzato la descrizione degli antichi casoni della neo-laureata in architettura Francesca Servente!

Ci siamo emozionati per gli antichi racconti di storia locale custoditi dagli abitanti più anziani di Tolceto!

Al rientro, la degustazione dei prodotti di Terra Verde Tigullio, gruppo di aziende agro-alimentari nato da un progetto di Valcanonica a.p.s., per promuovere la filiera corta dei prodotti locali: torte, formaggi, pane e salame, marmellate speciali e innovative accompagnate da vino delizioso, il tutto realizzato con i prodotti delle nostre valli!

Una giornata speciale: semplicemente da ripetere!