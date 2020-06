Tigullio: è scoppiata l’estate delle code e dei mugugni

Nei giorni oscuri della pandemia c’era chi prevedeva un ritorno alla normalità a settembre. Oggi primo giorno d’estate la ripartenza è quasi totale; all’appello mancano però tour operator, pullman turisti, guide e crociere. Oggi abbiamo negli occhi spiagge affollate, motoscafi e barche a vela che solcano il golfo. Tutto ciò non può farci dimenticare che i negozi e pubblici esercizi sono stati chiusi a lungo, che ci sono centinaia di persone senza lavoro, che i Comuni hanno visto decurtati i propri bilanci.

Questa stagione turistica verrà tuttavia ricordata come l’estate delle code e dei mugugni. Code estenuanti e pericolose in autostrada; code davanti a supermercati, farmacie, tabacchini, uffici postali, banche e in alcuni casi, perfino, per avere l’accesso in spiaggia.

Poi c’è il capitolo mugugni: contro il tempo incerto, contro le ordinanze perché impongono le mascherine, ma anche perché non si fanno rispettare le misure anti-covid. Insomma l’estate è solo all’inizio, ma i tormentoni non mancano certo.