Sori: “Misterioso e divino” martedì a Sussisa

Da Patrizia Biaghetti, “ilpigiamadelgatto”, riceviamo e pubblichiamo

Martedì 23 giugno 2020 – ore 21.00

a Sussisa – Confaunè – prato della strada nuova

“Misterioso e divino”

dall’etologia allo smisurato amore

Dopo un lungo periodo di isolamento e quarantena, per tornare a fare comunità per tornare ad incontrarsi e condividere, nel rispetto delle norme di sicurezza, delle distanze, e provvisti di mascherina gli Agitatori Culturali Irrequieti Giandeibrughi, nella magica notte di San Giovanni, circondati da un incantevole scenario naturale, vi racconteranno il gatto.

Saranno le voci di coloro che lo hanno molto amato a parlarvi di lui.

Ma chi sono gli amanti dei gatti?

Spiriti liberi dediti all’arte, che mal si adattano ad accettare imposizioni, che esigono rapporti paritari. Non sono soggioganti ne soggiogabili.

Un viaggio attraverso periodi storici, dagli antichi Egizi, epoca felice per i gatti, al medioevo momento buio per i poveri felini.

Narrazioni, poesie, leggende, superstizioni, aneddoti e spunti di etologia sul gatto, fino ad arrivare ai nostri giorni in cui la piccola tigre con i suoi passi felpati e il suo manto di velluto ci delizia con le sue magie.

“Misterioso e divino” sarà un percorso tra letture di poeti, scrittori e artisti, che a lui hanno dedicato i loro scritti.

A conclusione della serata il tradizionale falò di San Giovanni per salutare il solstizio d’estate e propiziare un domani migliore.

Siamo in uno spazio aperto, con la possibilità di sedersi a distanza di sicurezza, è gradito che anche il pubblico nel rispetto delle norme sia provvisto di mascherina.