Sori: mercoledì Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Sori è convocato mercoledì 24 giugno alle ore 21.00. Ordine del giorno:

1 Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art.227 D.Lgs 267/2000

2 Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.m.u.) 2020

3 Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (Tari) 2020

4 Imposta municipale propria (Imu) approvazione aliquote Imu anno 2020

5 Validazione/approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020

6 Modifica parziale commissione consiliare permanente (Art. 51 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale)

7 Interpellanza presentata dai consiglieri Ilaria Bozzo, Marco Castagnola, Damiano Penco, Matteo Antonio Brondo in data 26.05.2020, ad oggetto: “Interpellanza – Emergenza Covid 19 – Misure urgenti a sostegno commercio e turismo, associazioni, territorio”

8 Interrogazione presentata dai consiglieri Ilaria Bozzo, Marco Castagnola, Damiano Penco, Matteo Antonio Brondo in data 08.06.2020, ad oggetto: “Interrogazione chiusura sezione scuola dell’infanzia e contratto con la fondazione G. Ghio”

9 Interrogazione presentata dai consiglieri Ilaria Bozzo, Marco Castagnola, Damiano Penco, Matteo Antonio Brondo in data 08.06.2020, ad oggetto: “Interrogazione sul nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta”

10 Interrogazione presentata dai consiglieri Ilaria Bozzo, Marco Castagnola, Damiano Penco, Matteo Antonio Brondo in data 08.06.2020, ad oggetto: “Interrogazione sulla situazione dei lavori per la fognatura sulla strada per San Bartolomeo”.