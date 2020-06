Regione: in Consiglio oltre 100 punti all’ordine del giorno

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per martedì 23 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle ore 19 nell’aula consiliare in via Fieschi 15

Proposta di legge 230 (Alessandro Piana, Luigi De Vincenzi, Claudio Muzio): Norme per l’attuazione dello Statuto in materia di iniziativa popolare e referendum e procedure per l’istitiuzione di nuovi comuni e per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Proposta di legge 267 (Andrea Melis, Alice Salvatore, Fabio Tosi, Marco De Ferrari): Istituzione del Reddito energetico regionale

Proposta di legge 275 (Luca Garibaldi, Giovanni Barbagallo, Giovanni Lunardon, Mauro Righello, Sergio Rossetti): Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche.

Proposta di legge 288 (Angelo Vaccarezza, Fabio Tosi, Sergio Rossetti): Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e animali di affezione.

Ddl 290 : Istituzione della giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico

Proposta di deliberazione 117: Programma Statistico Regionale 2020-2022.

Proposta di deliberazione 116: Regolamento regionale Incentivi per funzioni tecniche

Proposta di deliberazione 118: Proposta di delibera al Consiglio regionale per l’approvazione di indirizzi e criteri programmazione commerciale e urbanistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Testo Unico Commercio L

Eventuali altri argomenti nel frattempo licenziati dalle Commissioni.

Ordine del giorno 440 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Fabio Tosi, Andrea Melis): Sul metodo di campionamento per gli scavi di rocce amiantifere nei lavori del Terzo Valico.

Mozione 179 (Andrea Melis, Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Fabio Tosi): Sugli indirizzi regionali per le molteplici criticità che si stanno presentando nella bonifica del SIN ACNA di Cengio e Saliceto.

Mozione 187 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Fabio Tosi, Andrea Melis, Gabriele Pisani): Sull’attuazione della pianificazione regionale dei rifiuti sul vuoto a rendere.

Mozione 248 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sul servizio di trasporto su ferro nei giorni del sabato e della domenica.

Mozione 260 (Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): Sull’istituzione del Registro regionale dei soggetti abilitati a realizzare interventi di dermopigmentazione.

Mozione 265 (Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): Sulla consegna della Medaglia d’Oro al Valor Militare al gonfalone dell’ultima Amministrazione italiana della città di Zara.

Ordine del giorno 681 (Marco De Ferrari, Alice Salvatore, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sull’eliminazione nel prossimo calendario venatorio delle specie pavoncella e moriglione come nota del Ministero dell’Ambiente del 12 luglio 2019.

Mozione 238 (Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, Juri Michelucci): Sul Decreto Genova e la costruzione di una galleria fonoassorbente.

Mozione 268 (Franco Senarega): Sulle iniziative urgenti in merito alla “Gronda autostradale” ed agli investimenti relativi al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).

Ordine del giorno 704 (Angelo Vaccarezza, Claudio Muzio): Sulla realizzazione della Gronda di Genova.

Ordine del giorno 705 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi, Giovanni Lunardon, Giovanni Battista Pastorino): Sulla presa di distanza dai cori di apologia del fascismo e dai saluti romani avvenuti durante la manifestazione alla quale ha partecipato il Presidente della Giunta Toti.

Mozione 264 (Valter Giuseppe Ferrando): Sulla individuazione di aree e siti abbandonati da convertire in invasi per accumulo di acqua.

Ordine del giorno 717 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino) finanziamento della campagna di scavi nell’area archeologica dell’ antica Luni.

Ordine del giorno 726 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Fabio Tosi): Sugli stanziamenti destinati ai Comuni per assolvere agli obblighi di legge relativi alla piantumazione di un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica, e relativi al bilancio arboreo comunale.

Ordine del giorno 727 (Marco De Ferrari, Alice Salvatore, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sull’aggiornamento delle Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica della Regione Liguria in materia della dieta alternativa vegana.

Ordine del giorno 729 (Franco Senarega): Sul ribaltamento a mare dello stabilimento Fincantieri a Sestri Ponente.

Ordine del giorno 733 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sulla commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo.

Ordine del giorno 735 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sulla sicurezza nei parchi pubblici liguri.

Mozione 234 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Alice Salvatore, Marco De Ferrari): Sulle Centrali ENEL della Spezia e di Genova in merito alle opportunità del progetto Futur-E in termini: ambientali, economici, occupazionali e di sviluppo della Regione Liguria.

Mozione 262 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sul progetto Centrale termoelettrica di La Spezia “Eugenio Montale” – sostituzione dell’unità a carbone esistente con nuova unità a gas.

Ordine del giorno 666 (Francesco Battistini, Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino, Giovanni Lunardon): Sul biodigestore nell’area spezzina e procedura di VAS.

Ordine del giorno 667 (Marco De Ferrari, Alice Salvatore, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sulla sospensione del provvedimento autorizzatorio unico sul progetto del biodigestore nella provincia di La Spezia.

Mozione 250 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sul servizio Cerimoniale regionale di gonfalone.

Mozione 252 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sulla creazione dei centri del riuso.

Ordine del giorno 740 (Andrea Melis, Fabio Tosi, Marco De Ferrari, Alice Salvatore): Sul rinnovo della Convenzione tra Regione Liguria e Vigili del Fuoco: servizio di elisoccorso tecnico-sanitario (HETMS).

Ordine del giorno 741 (Andrea Melis, Fabio Tosi, Marco De Ferrari, Alice Salvatore): Sulla garanzia dei tempi di attesa previsti per le prestazioni incluse nel Piano Regionale di Governo delle liste di attesa 2019-2021.

Ordine del giorno 742 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi, Sergio Rossetti): Sulla costituzione di una società “in house providing” per far fronte all’emergenza occupazionale degli operatori socio sanitari dell’Asl 5 spezzina

Ordine del giorno 743 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi): Sul programma di interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS.

Ordine del giorno 745 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi, Sergio Rossetti): Sull’ospedale unico ad Arma di Taggia e sulle criticità del sistema sanitario imperiese.

Ordine del giorno 746 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi): Sugli operatori socio sanitari e tutela del malato.

Ordine del giorno 748 (Andrea Melis, Marco De Ferrari, Fabio Tosi, Alice Salvatore, Sergio Rossetti): Sul potenziamento dell’offerta sanitaria nell’area valbormidese.

Ordine del giorno 749 (Francesco Battistini, Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino): Sull’apertura degli spazi e dei servizi del Day Hospital Oncologico del S. Bartolomeo.

Ordine del giorno 750 (Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Luca Garibaldi, Mauro Righello, Juri Michelucci, Francesco Battistini, Alice Salvatore, Andrea Melis, Fabio Tosi, Marco De Ferrari, Sergio Rossetti, Giovanni Battista Pastorino): Sulla privatizzazione degli ospedali liguri.

Ordine del giorno 751 (Juri Michelucci, Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Sergio Rossetti, Valter Giuseppe Ferrando, Giovanni Lunardon): Sull’erogazione misure per la non autosufficienza per anziani, parzialmente disabili e non autosufficienti.

Ordine del giorno 752 (Juri Michelucci, Francesco Battistini, Valter Giuseppe Ferrando, Giovanni Lunardon, Giovanni Battista Pastorino): Sull’individuazione all’interno del Piano provinciale sanitario di un nuovo ruolo strategico per l’Ospedale San Bartolomeo di Sarzana (SP).

Ordine del giorno 753 (Juri Michelucci, Francesco Battistini, Valter Giuseppe Ferrando, Giovanni Lunardon, Giovanni Battista Pastorino): Sulla ripresa dei lavori del nuovo Ospedale Felettino.

Ordine del giorno 754 (Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini, Valter Giuseppe Ferrando, Giovanni Lunardon): Sui consultori familiari- azioni per migliore funzionamento.

Ordine del giorno 755 (Juri Michelucci, Francesco Battistini, Valter Giuseppe Ferrando, Giovanni Lunardon, Giovanni Battista Pastorino): Sulla carenza di personale medico ed infermieristico nell’Ospedale San Bartolomeo di Sarzana (SP).

Ordine del giorno 756 (Francesco Battistini, Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino, Sergio Rossetti, Valter Giuseppe Ferrando): Sul supporto psicologico nell’Oncologia dell’ASL 5 Spezzino: messa a disposizione di spazi dedicati per i colloqui.

Ordine del giorno 757 (Francesco Battistini, Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino, Sergio Rossetti, Valter Giuseppe Ferrando): Sulla carenza di medici pediatri della Struttura complessa di Pediatria e della S.S.D. Neonatologia di ASL 5 Spezzino, site presso l’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia.

Ordine del giorno 758 (Francesco Battistini, Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino, Sergio Rossetti, Valter Giuseppe Ferrando): Sulle cure intermedie e la medicina distrettuale dell’ASL5 spezzino.

Ordine del giorno 759 (Francesco Battistini, Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino, Sergio Rossetti, Valter Giuseppe Ferrando): Sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso l’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia.

Ordine del giorno 760 (Francesco Battistini, Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino, Sergio Rossetti, Valter Giuseppe Ferrando): Sulla prevenzione della frattura ossea.

Ordine del giorno 761 (Francesco Battistini, Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino, Valter Giuseppe Ferrando, Sergio Rossetti): Sulla riorganizzazione del presidio distrettuale di Levanto (Ospedale San Niccolò).

Ordine del giorno 762 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Juri Michelucci, Sergio Rossetti, Valter Giuseppe Ferrando): Sulla riorganizzazione dell’attività dei nosocomi in ASL 5 a seguito dello stop al cantiere per la costruzione del nuovo Ospedale del Felettino.

Ordine del giorno 763 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Juri Michelucci, Sergio Rossetti, Valter Giuseppe Ferrando): Sulla revisione dei finanziamenti per i progetti di vita indipendente a seguito dell’approvazione della deliberazione n. 72-2019 di A.Li.Sa.

Ordine del giorno 764 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando, Sergio Rossetti): Sulle malattie sessualmente trasmissibili.

Ordine del giorno 767 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Giovanni Battista Pastorino, Giovanni Barbagallo, Mauro Righello, Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando, Francesco Battistini, Alice Salvatore, Fabio Tosi, Andrea Melis, Marco De Ferrari): Sulla mancata attuazione del Piano Sociosanitario di programmazione 2017-

Ordine del giorno 772 (Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Mauro Righello, Luca Garibaldi, Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando, Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Alice Salvatore, Andrea Melis, Fabio Tosi, Marco De Ferrari): Sulla realizzazione di un tavolo di lavoro sulla fibrosi cistica.

Ordine del giorno 779 (Mauro Righello, Fabio Tosi, Giovanni Battista Pastorino, Luca Garibaldi, Valter Giuseppe Ferrando, Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Juri Michelucci, Andrea Melis): Sulle segnalazioni minorenni a rischio attività consultoriale.

Ordine del giorno 783 (Mauro Righello, Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Juri Michelucci, Marco De Ferrari, Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Alice Salvatore, Andrea Melis, Sergio Rossetti): Sui servizi sanitari territoriali e ospedalieri del territorio dell’Asl 2 savonese.

Ordine del giorno 784 (Paolo Ardenti, Angelo Vaccarezza, Vittorio Mazza, Alessandro Puggioni, Gabriele Pisani, Claudio Muzio, Augusto Sartori, Andrea Costa): Sull’erogazione dei LEA.

Ordine del giorno 785 (Paolo Ardenti, Angelo Vaccarezza, Vittorio Mazza, Alessandro Puggioni, Gabriele Pisani, Claudio Muzio, Augusto Sartori, Andrea Costa): Sui vincoli normativi per l’edilizia sanitaria (codice appalti).

Ordine del giorno 786 (Paolo Ardenti, Angelo Vaccarezza, Vittorio Mazza, Alessandro Puggioni, Andrea Costa, Gabriele Pisani, Claudio Muzio, Augusto Sartori): Sull’emergenza specialistica

Ordine del giorno 787 (Paolo Ardenti, Angelo Vaccarezza, Vittorio Mazza, Alessandro Puggioni, Gabriele Pisani, Augusto Sartori, Andrea Costa, Claudio Muzio): Sul farmaco per la terapia della fibrosi cistica.

Ordine del giorno 788 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Juri Michelucci, Alice Salvatore): Sul piano assunzionale di personale del servizio di prevenzione infortuni in Regione Liguria.

Ordine del giorno 789 (Francesco Battistini, Juri Michelucci, Giovanni Battista Pastorino, Alice Salvatore): Sul sito per la radioterapia oncologica nella ASL 5: collegamenti e pronto intervento in caso d’urgenza.

Ordine del giorno 839 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Juri Michelucci, Giovanni Barbagallo, Luca Garibaldi, Valter Giuseppe Ferrando, Alice Salvatore, Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini, Mauro Righello): Sulla riforma della legge sui servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti e la determinazione di Alisa 18 dicembre 2019, n. 473.

Ordine del giorno 794 (Giovanni Lunardon, Alice Salvatore, Sergio Rossetti, Mauro Righello, Giovanni Battista Pastorino): Sugli incrementi di organico della qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il loro trattamento economico.

Ordine del giorno 797 (Giovanni Lunardon, Giovanni Battista Pastorino, Alice Salvatore, Sergio Rossetti, Valter Giuseppe Ferrando, Giovanni Boitano, Marco De Ferrari, Mauro Righello, Andrea Melis, Juri Michelucci, Gabriele Pisani, Luca Garibaldi, Giovanni Barbagallo): Sull’intitolazione della sala consiliare dell’Assemblea Legislativa a Sandro Pertini.

Ordine del giorno 846 (Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Mauro Righello, Giovanni Barbagallo, Sergio Rossetti): Sull’introduzione del Nipt Test gratuito per tutte le donne residenti in Liguria.

Mozione 243 (Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Valter Giuseppe Ferrando, Sergio Rossetti): Sul mantenimento dell’IVA agevolata per i prodotti di igiene personale.

Mozione 280 (Gabriele Pisani, Andrea Costa): Sulla costituzione di un team medico di transizione per giovani diabetici di tipo 1.

Ordine del giorno 849 (Sergio Rossetti, Alice Salvatore, Giovanni Battista Pastorino, Juri Michelucci): Sulle problematiche venutesi a creare alle attività commerciali/economiche in località Santa Marta, Ceranesi (GE) in seguito al venir meno della strada di collegamento tra Ceranesi e Pontedecimo.

Ordine del giorno 855 (Mauro Righello, Giovanni Barbagallo, Giovanni Lunardon): A sostegno della Polizia di Stato di Finale Ligure (SV) e Sanremo (IM).

Mozione 284 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti): Sulla richiesta di attivazione dell’inchiesta pubblica sui Provvedimenti Autorizzatori Unici Regionali (PAUR) nn. 407 e 408 concernenti l’estensione della Metropolitana di Genova.

Ordine del giorno 894 (di iniziativa dei Consiglieri: Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi, Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Sui malati oncologici del San Martino.

Ordine del giorno 895 (Vittorio Mazza, Gabriele Pisani, Andrea Costa): Sull’innevamento artificiale della pista sciistica di Santo Stefano d’Aveto.

Ordine del giorno 899 (Claudio Muzio): Sulla riapertura delle attività di estetica ed acconciatura.

Ordine del giorno 901 (Claudio Muzio): Sulla partecipazione dei fedeli alle funzioni religiose.

Ordine del giorno 904 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Per sollecitare la costituzione di un fondo regionale per sostenere il pagamento del canone di locazione per le piccole imprese.

Ordine del giorno 905 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Sui Fondi FESR attualmente disponibili e la possibilità di un cambio di destinazione per il sostegno della liquidità di commercianti, pubblici esercenti e piccole imprese.

Ordine del giorno 906 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Per suggerire la stesura di una lista di commercianti e pubblici esercenti che potrebbero beneficiare di contributi economici a fondo perduto a sostegno della liquidità.

Ordine del giorno 900 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sui contributi a fondo perduto a piccoli imprenditori, commercianti, artigiani liguri maggiormente esposti agli effetti dell’emergenza sanitaria.

Ordine del giorno 907 (di iniziativa dei Consiglieri: Vittorio Mazza, Gabriele Pisani, Andrea Costa): Sui medicinali per il trattamento delle allergie stagionali

Mozione 283 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Fabio Tosi, Andrea Melis): Sull’impiego delle strutture ospedaliere e militari dismesse per l’attuazione delle misure di contenimento del Covid-19.

Mozione 287 (Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sull’utilizzo del MES in Liguria.

Ordine del giorno 897 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sulla corresponsione degli straordinari e sul riconoscimento di un bonus, agli operatori sanitari e sociosanitari nell’emergenza Covid-19.

Ordine del giorno 914 (Giovanni De Paoli): Sul riconoscimento economico al personale sanitario.

Ordine del giorno 898 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sulla preoccupante situazione nelle case di cura per gli anziani

Ordine del giorno 902 (Paolo Ardenti): Sui dispositivi di protezione individuale (DPI) “Made in Italy” – spese sanitarie detraibili.

Ordine del giorno 903 (Alessandro Puggioni): Sulla circolazione di cicli e motocicli nella fase 2 di ripresa delle attività.

Ordine del giorno 913 (Claudio Muzio): Sulla Fase 2 emergenza Covid-19, attività di informazione scientifica nelle strutture del Sistema Sanitario Regionale e negli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta.

Ordine del giorno 915 (Giovanni De Paoli): Sulla terapia sperimentale del plasma iperimmune per il trattamento dei pazienti Covid-19.

Ordine del giorno 919 (Giovanni Battista Pastorino): Sull’attivazione del protocollo basato su plasmaferesi di plasma iperimmune, come terapia per il contrasto del Covid-19.

Ordine del giorno 917 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sull’assunzione degli operatori socio sanitari dell’Asl 5 Spezzina.

Ordine del giorno 918 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sulle concessioni di spazi pubblici a ristoranti e locali per dehors e tavolini all’aperto.

Ordine del giorno 922 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando, Giovanni Lunardon, Fabio Tosi): Sulle misure economiche per le Associazioni Sportive Dilettantistiche/Società Sportive Dilettantistiche e per le Associazioni di promozione sociale (APS).

Ordine del giorno 923 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Mauro Righello, Giovanni Barbagallo, Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sul sostegno alle Associazioni di Promozione Sociale.

Ordine del giorno 924 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Per richiedere il ripristino del contributo economico in favore di ANPAS, CIPAS e CRI per ambulanze Covid-19.

Ordine del giorno 926 (Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Luca Garibaldi, Mauro Righello): Sullo stop al servizio ambulanze Covid-19.

Ordine del giorno 927 (Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Mauro Righello, Sergio Rossetti): Sul rilancio della produzione delle nocciole “Misto Chiavari”.

Ordine del giorno 928 (Mauro Righello, Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Giovanni Barbagallo): Sulla pesca sportiva da natante e da imbarcazione.

Ordine del giorno 908 (Claudio Muzio): Sulla possibilità di svolgere attività di pesca sportiva e ricreativa in mare.

Ordine del giorno 929 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari): Sulla tutela degli autoferrotranvieri.

Ordine del giorno 930 (Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Mauro Righello, Sergio Rossetti): Sulle misure per favorire il corretto utilizzo e smaltimento dei dispositivi di protezione individuale a tutela dell’ambiente e della salute pubblica

Ordine del giorno 931 (Gabriele Pisani, Vittorio Mazza, Andrea Costa): Sul sostegno della categoria degli autisti di taxi e di vetture di Ncc della nostra regione.

Ordine del giorno 933 (Mauro Righello, Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Giovanni Barbagallo): Sull’estensione dell’azzeramento del pedaggio a tutta la tratta autostradale Savona – Genova est.

Ordine del giorno 934 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari): Sull’occupazione del suolo pubblico da parte degli artigiani e esercizi di vicinato.

Ordine del giorno 936 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari): Sulla riattivazione e sul potenziamento dei servizi sanitari dell’ospedale Gallino.

Ordine del giorno 937 (Andrea Costa, Vittorio Mazza, Gabriele Pisani): Sulla ripresa della piena operatività degli uffici postali in Liguria.

Ordine del giorno 938 (Andrea Costa, Vittorio Mazza, Gabriele Pisani): Sull’entrata in vigore delle limitazioni dell’attività edilizia nelle zone soggette a vincolo paesaggistico in mancanza dell’adozione di un Piano Urbanistico Comunale.