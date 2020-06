Regione: il calendario delle Commissioni

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo

4° Commissione: Territorio; Ambiente

Seduta in videoconferenza

lunedì 22 giugno 2020, alle ore 10

ordine del giorno:

Disegno di legge 308: Differimento termini in materia urbanistica.

*****

1° Commissione: Affari generali e istituzionali; Bilancio

lunedì 22 giugno 2020, alle ore 15

ordine del giorno:

1) Proposta di legge 215 (Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza, Andrea Costa, Gabriele Pisani): “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”. Sulla proposta di legge si svolgerà un’audizione con i Presidenti degli ordini regionali degli Architetti, Ingegneri, Geometri e Geologi.

2) Disegno di legge 297: Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1. (Testo Unico in materia di commercio).

3) Disegno di legge 307: Sospensione temporanea della presentazione di domande per Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali e modifica alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)

4) Proposta di deliberazione 120 (Alessandro Piana, Giovanni Barbagallo, Claudio Muzio): Rendiconto del Bilancio del Consiglio Regionale-Assemblea Legislativa della Liguria

5) Nomina: Liguria Digitale Spa- amministratore unico – Esame proposta di candidatura.