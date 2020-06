Recco: San Giovanni e le tele di Rita Bozzo ispirate covid

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

A Recco, il Gruppo Amici Falò 1961 San Giovanni Battista ha dato vita oggi ad una iniziativa legata al periodo di isolamento che abbiamo tutti vissuto a causa del covid-19. Ognuno ha reagito a suo modo; Rita Bozzo, membro del Gruppo, ha dato sfogo alla sua creatività pittorica dipingendo tre tele ispirate alla situazione.

“Il primo quadro mostra una giovane donna, l’Italia, che si aggrappa ad un infermiere-angelo; nel secondo ho dipinto un’infermiera alla fine del turno, stanca e spettinata, con alla sinistra un albero spoglio con la bandiera a mezz’asta e alla destra un albero dal ricco fogliame con il tricolore che sventola; nel terzo una San Pietro deserta sotto la pioggia battente, come vedemmo in televisione, ed il Papa che impartisce la benedizione; ho anche creato un simbolo che unisce Via Crucis, il 10 aprile, ed Urbi et orbi, 27 aprile. Oggi con l’esposizione delle tele abbiamo raccolto una somma che verrà devoluta ad una famiglia che ha bisogno”.

Il Gruppo Amici Falò 1961 San Giovanni Battista domani esporrà una grande bandiera sulla facciata della parrocchia e mercoledì 24 alle 21.30, al termine dei vespri, sparerà i tradizionali 21 colpi per salutare San Giovanni Battista e i parrocchiani.