Recco: le piante espansioniste di via Pisa

Una lettrice ci informa che “rami lunghi e spinosi di bougainvillea invadono il marciapiede di via Pisa a Recco, creando molto disagio ai pedoni”. L’immobile, la vincolata Casa del Fascio, poi sede di ambulatori e uffici sanitari, appartiene all’Istituto Arte che non ha cura dei suoi immobili affittati, figuriamoci questo che è in assoluto abbandono.

Il problema della vegetazione privata che esce dai giardini per invadere i marciapiedi è diffuso, non solo a Recco. Arreca disturbo ai pedoni, specie quelli che soffrono di allergia, ma ha anche un lato positivo: denota che i proprietari sono maleducate i irrispettosi del prossimo.