RASSEGNA STAMPA. “Spiagge libere esaurite”

Oggi, domenica 21 giugno, auguri a Luigi. Mercati settimanali: Moneglia. Oggi entriamo ufficialmente nell’estate e le giornate da domani iniziano ad accorciarsi. Parole: callosità (indurimento della pelle). Proverbi: “Rosso mal pelo”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Balneazione: spiagge libere da tutto esaurito. Autostrade: ore di coda per arrivare in Riviera. Sanità: prenotazioni, rischio di code per esami e visite.

Lavagna: ragazza violentata a Genova, due agli arresti domiciliari. Chiavari riparte dalla nuova passeggiata a mare. Chiavari: Roberto Traversi visita Calata Ovest.

Rapallo: porto, domani interrogati gli arrestati. Rapallo: tuffi vietati. Rapallo: Premio donna scrittrice ridimensionato. Santa Margherita Ligure: balli in pista e intorno ai tavoli al Covo. Portofino: Chiara Ferragni e Fedez allo Splendido e poi a San Fruttuoso.

Fontanabuona: parlamentari a favore del tunnel. San Colombano: Istituto Marsano, la protesta dei genitori. Santo Stefano d’Aveto: la montagna parte bene.