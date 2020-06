Portofino: inno all’estate, yacht e turisti come prima del covid

Portofino alla grande. Yacht attraccati in banchina; turisti in piazzetta e locali presi d’assalto; sono tornati i battelli; il Piccolo Hotel ha fatto il pieno; ha riaperto il Bristol; nelle ville sono tornate le famiglie. La Ferrari delle località turistiche si mette alle spalle i mesi bui e si conferma meta del grande turismo internazionale.

Il sindaco Matteo Viacava è esultante: “Abbiamo il porto pieno; esaurito anche l’autosilo. Certo sono serviti anche i servizi giornalistici mandati in onda dai telegiornali Mediaset in cui è intervenuto lo stesso Pier Silvio Berlusconi. Ci siamo anche mossi per consentire l’arrivo degli yacht stranieri i cui passeggeri ed equipaggi avevano già fatto la quarantena. Insomma il nostro è un successo che abbiamo inseguito e meritato. La bellezza e il richiamo di Portofino non tramontano mai. Dalla prossima settimana faremo un concerto per pianoforte; poi le altre manifestazioni previste come il concerto lirico e quello di musica leggera, a settembre tornerà anche la Ferrari. Ci sarà un rallentamento durante la settimana, ma da quanto visto in questo fine settimana, Portofino sembra avere un’altra grande stagione”.