Portofino: da domani uso limitato della mascherina

A Portofino non c’è stato un solo caso di covid. La gestione del territorio durante l’epidemia è stata molto attenta. Il sindaco Matteo Viacava aveva dichiarato di voler preservare i suoi abitanti dal contagio e c’è riuscito.

Ora è il momento di allentare le norme, pur non abbassando la guardia. L’uso della mascherina sarà d’obbligo solo nei locali pubblici chiusi; all’aperto solo nei casi che non si possa mantenere il dstanziamento previsto. Dice il sindaco: “Portofino è un Comune covid free. Non abbiamo registrato neppure un caso. Il 2 giugno sono arrivati moltissimi turisti, neppure la loro presenza ha causato contagi. Sono convinto sia giunto il momento di allentare le regole imposte con una precedente ordinanza”. Analoga ordinanza è stata annunciata dal sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco.