Monterosso: rubinetti a secco per due ore; interviene Cardinale

Dal Gruppo consiliare “Monterosso nel cuore” riceviamo e pubblichiamo

Blackout idrico a Monterosso rimasto con i rubinetti all’asciutto. È l’ennesimo caso nel corso degli ultimi anni, il primo dell’estate con la stagione turistica già avviata, motivo di proteste da parte dei cittadini e degli operatori economici, oggi domenica per due ore in difficoltà e apprensione.

Le lamentele sono state raccolte, seduta stante, dai rappresentanti di ‘Monterosso nel cuore’, forza politica di opposizione, i quali dopo aver interpellato l’amministrazione comunale hanno fatto squillare loro i numeri dell’Acam per eliminare il disagio in tempi brevi.

“Abbiamo chiamato il gestore della rete idrica – afferma Generoso Cardinale, capogruppo dell’opposizione – perché il Comune se ne stava per così dire ‘lavando le mani’. Monterosso aveva bisogno di un intervento urgente per evitare inconvenienti alla cittadinanza e brutte figure a ristoranti e locali pubblici”.

Alle 11,30 l’acqua è tornata e con essa il buonumore generale ma il cattivo funzionamento della rete idrica ha riproposto un problema atavico: quello dei blackout estivi. Ancora molti si domandano perché l’amministrazione comunale abbia fatto smantellare in passato il desalinizzatore a mare, fonte di acqua potabile, ora acquisita da Levanto.

“L’elenco delle cose che non vanno – rincara la dose Alessandro Raggi consigliere di Monterosso nel cuore – è molto lungo. Tra le più gravi quella dei bagni pubblici ancora fuori servizio. In questo caso il peso viene sopportati dai locali pubblici e in tempo di distanziamento sociale non è facile gestirlo. La gestione dei bagni pubblici è stata affidata da tempo al Parco Nazionale, stiamo ancora aspettando che il servizio venga attivato”.

“Per non parlare del ritiro della spazzatura – aggiunge Michele Belfiore, anche lui rappresentante di ‘Monterosso nel cuore’ – sempre in ritardo. Non è possibile alle 11,30 di domenica vedere il borgo e i carruggi ancora pieni di sacchetti dell’immondizia differenziata. I turni di ritiro devono tornare al più presto a regime”.

Monterosso nel cuore intende ringraziare l’Acam e l’operatore intervenuto per ridare l’acqua a Monterosso in un momento importante per il turismo e per i cittadini.