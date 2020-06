Lettere/ “Santa, ecco come non si devono fare i lavori”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

Questa foto illustra come non si devono fare i lavori pubblici. Si

leggono quotidianamente i commenti dei vari rappresentanti dei 5s che

vorrebbero che lo stato entrasse nella gestione in modo diretto nelle

autostrade, ex Ilva, L’Alitalia, società privatizzate o date in

concessione proprio perché lo stato non era in grado di guadagnare o

di farle funzionare . Ora anche nel piccolo comune di Santa si vuole

dimostrare che anche un piccolo ripascimento è un problema farlo bene

e velocemente infatti il risultato è che la spiaggetta da due

settimane risulta inaccessibile. Forse si sta aspettando la quarta

inaugurazione della strada per Portofino, con la presenza di Toti ,per

renderla fruibile. ( Ma i 5s locali dove sono?).