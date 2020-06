Lettere/ “Camogli, traffico caos, fino a quando?”

Da Giorgio Casciscia riceviamo e pubblichiamo

Ho letto, concordandone pienamente il contenuto (grazie Sig. Bozzo!), i due articoli apparsi oggi su Levante News riguardanti, in particolare, la situazione dei parcheggi a Camogli, in questo primo week end di sole.

Io stesso ho constatato, nel Viale dei Cipressi (là dove vennero “generosamente” realizzati “confortevoli” parcheggi per residenti) la bellezza di una quindicina di auto prive di pass (su una di queste spiccava un laconico biglietto di carta con scritto “abito in Via Garibaldi”!?).

Nel parcheggio a pagamento di Via Cuneo (là dove vi sono cartelli con la silhouette di un auto) vi erano una decina di moto disposte a pettine che intralciavano le manovre di parcheggio.

Ho rilevato (naturalmente prive di pass) un’auto stazionante per ore su uno scivolo per handicappati ed una Smart nera che quasi ostruiva un passaggio pedonale.

Mi chiedo: vogliamo affrontare il periodo estivo ed ancor più i prossimi fine settimana in queste condizioni?

Vogliamo che un residente maledica il momento in cui deve spostare la propria auto sapendo che al ritorno non troverà più uno straccio di posto!

Si può sforzarsi di trovare una soluzione?