Lettere/ Camogli: spiagge libere, “Grazie signor sindaco”

Da Giovanni Bozzo riceviamo e pubblichiamo

Ieri, Sabato 20 Giugno, ho provato ad accedere dai vari accessi alla spiaggia libera di Camogli. Nel primo pomeriggio gli accessi dallo stabilimento della Rotonda e dallo stabilimento del Miramare avevano il cartello con scritto “spiaggia libera completa”. E già lì mi è sembrato strano, perché leggendo l’ordinanza mi sembra ci sia scritto che i posti, se qualche bagnante se ne va, possono essere occupati da altri in attesa. Allora ho pensato che probabilmente i privati hanno risolto la loro incombenza velocemente, vuoi un posto, prendi la sdraio. Del resto, se si affida il barattolo con la marmellata ad un orso, quello che fa… Mi sono affacciato dalla Rotonda e guardando la spiaggia ho visto invece molti posti vuoti, sia da una parte che dall’altra. Allora sono andato dal Cenobio, dove al contrario c’era la fila che aspettava di entrare; l’ingresso era controllato da 4 persone, volontari, che, parole loro, anche se molti posti erano vuoti, potevano decidere il numero di persone che stazionavano in spiaggia. Me ne ritorno sul lungomare e vedo che dalla scaletta della Camogliese, chiusa ai bagnanti, molti scendevano lo stesso in spiaggia, si posizionavano dove volevano e, nonostante che uno dei solerti funzionari di prima gli intimasse di andarsene, questi manco lo consideravano, rimanendo dove si erano messi, senza distanziamento da altri bagnanti.

Se si tiene conto che il concessionario sotto al Cenobio ieri non ha messo i lettini, e che ieri era un sabato di Giugno, immaginiamo cosa succederà a Luglio. Ma non era più semplice una ordinanza che obbligasse a rispettare la distanza tra asciugamani senza mettere varchi? E pensare a un pezzettino di spiaggia riservata ai residenti? Me ne sono tornato a casa e passando da Via XX Settembre ho contato 11 macchine senza pass ZTL posteggiate, naturalmente senza multa. Allora ho capito. Noi residenti siamo un fastidio. Il Signor Sindaco, che si è guardato bene ieri di fare un giro in spiaggia a controllare se l’ordinanza fosse migliorabile, magari andando dai privati (è stato informato dell’aumento dei prezzi degli stabilimenti balneari che hanno operato rispetto all’anno passato? Un aumento di più del 50% è giustificato?) a chiedere conto di quei cartelli di spiaggia libera completa, ha deciso che vuole un centro di Camogli senza residenti, vuoto, ce la sta mettendo tutta bombardandoci coi lavori di un posteggio privato senza senso, e ora togliendoci l’ultima cosa che c’era rimasta, la spiaggia. Grazie Signor Sindaco.