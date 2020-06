Lettere/ Camogli: seconde case, un invito a riflettere

Da Laura De Polo riceviamo e pubblichiamo

Mi unisco alle osservazioni già espresse sulla gestione delle spiagge libere aggiungendo il punto di vista di chi come me ha una seconda casa a Camogli. Premetto che io faccio parte di quel gruppo di appassionati di Camogli che anche nella stagione invernale approfitta dei pochi giorni di ferie per venire a Camogli, anche quando diluvia e grandina e per la via Garibaldi si contano altre 3 persone in passeggiata. Ovviamente sogniamo la stagione estiva e ancor di più il mese di Agosto che abbiamo sempre dedicato interamente alla stagione balneare a Camogli, fedeli agli stessi posti. Ma quest’anno ci hanno voltato le spalle.

Tutti gli stabilimenti balneari in Camogli non hanno più la possibilità di raccogliere prenotazioni e tutti gli stabilimenti balneari di Camogli hanno giustificato l’impossibilità ad accontentare nuove richieste, oltre che per le note restrizioni di accesso per il Covid, perché devono dare la priorità “agli stagionali” che da trenta anni hanno dato loro fiducia. Questo lo trovo corretto. Forse sarebbe opportuno valutare una soluzione di accesso alla spiaggia anche a coloro che ogni anno pagano Imu (tra le più onerose d’Italia), spese condominiali e altre tasse locali e magari anche l’affitto di un tanto agognato posto auto e danno un po’ di respiro ai commercianti 12 mesi l’anno. Mi chiedo se in fondo anche i sacrifici fatti per comprare e mantenere una casa a Camogli non valgano una minima considerazione. Apprezzo tantissimo il video dei commercianti Ascot, alcuni dei quali ormai amici, ma penso sia chiaro a tutti che se viene preclusa la possibilità di andare in spiaggia, vengano meno tutte le attività a latere: comprare il giornale, bere un caffè, comprare un libro da leggere, andare fuori a mangiare o bere una birra…ci si rimette tutti insomma. Come direbbe il sindaco di una nota città veneta: “Ragionateci sopra…”.