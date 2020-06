Lavagna: “Spiagge affollate, servono controlli”

Da Guido Stefani e Aurora Pittau, Officina Lavagnese, riceviamo e pubblichiamo

1) Officina Lavagnese esprime soddisfazione per le misure prese dal governo riguardo a quanto stanziato per i centri estivi e per le piste ciclabili. Per il centro estiv0 a Lavagna, sulla base della popolazione, spettano circa € 33.000; per le piste ciclabili i fondi di € 1,6 milioni saranno ripartiti ai vari comuni dall’Area metropolitana a cui arriverà quanto stanziato complessivamente.

Questo primo dato non potrà risolvere le problematiche della cittadina ma é sicuramente una boccata d’ossigeno in un momento ancora molto precario della vita quotidiana e di un periodo che avrebbe dovuto essere di distensione e di lavoro intenso per gli operatori cittadini.

2) Dopo le prime giornate di grande affluenza sulle spiagge di Lavagna, Officina Lavagnese esprime grande preoccupazione, in quanto, anche dalle foto pubblicate nei social da alcuni cittadini, si è resa evidente una situazione di mancato rispetto delle distanze di sicurezza sanitaria ed il mancato uso delle mascherine. Il rischio è quello di una situazione fuori controllo sulle nostre spiagge libere per il mancato rispetto del distanziamento fisico, situazione destinata a degenerare con l’aumento dei turisti nei prossimi mesi di luglio e agosto.

Officina chiede pertanto al Sindaco e all’amministrazione comunale maggiore attenzione al riguardo, coinvolgendo gli enti preposti, come la Capitaneria di porto, e/o e installando dispositivi delimitanti le postazioni in spiaggia.

Il problema del Covid-19 non è ancora risolto e dovremo imparare a conviverci ancora per un po’ di tempo, probabilmente.

Per il bene di tutti dovremo quindi trovare metodi adeguati di sana convivenza!