Golfo Paradiso: “Covid, che cosa ci ha insegnato”

Riceviamo da Giuseppe Rosasco, ex- direttore della rivista EccoRecco, alcune personalissime impressioni sulla “ripartenza” post Covid 19. Le pubblichiamo come possibile spunto per una più partecipata riflessione critica sugli argomenti proposti

Covid 19: nuova partenza o ritorno al passato?

In questi tempi di auspicata “ripartenza” forse la domanda più giusta da porsi è proprio questa: il Covid 19 ha davvero “ricoperto ogni cosa”, come nel 1947 scriveva della peste lo scrittore francese Albert Camus in un suo famoso romanzo, e che, di conseguenza, non vi sono più destini individuali, ma una storia collettiva e sentimenti condivisi da tutti?

A giudicare dai propositi espressi dal contesto politico mondiale, seguito a ruota dall’Europa e dall’Italia, la ricetta preferita della “ripartenza” sembra invece essere: “Come prima, più di prima”. Poco incoraggiante. E soprattutto gravida di conseguenze pratiche per il nostro territorio, il Golfo Paradiso in special modo, e per l’Italia più in generale. Il modello mercato-centrico che la globalizzazione ha definitivamente imposto non solo negli Stati Uniti (nella sua forma legata all’impresa privata) ma anche in Cina e nella Russia, sia pura attraverso la formula del capitalismo di stato, si attanaglia perfettamente a nazioni che hanno nell’estensione territoriale un fattore decisivo per impostare i loro programmi di politica economica. Non a caso nella vecchia Europa, fatta di un territorio densamente presidiato da un’urbanizzazione diffusa, si era sostanzialmente imposto, almeno fino agli anni novanta del secolo scorso, il modello tedesco, peraltro largamente condiviso dagli altri partner europei, della cosiddetta “economia sociale di mercato”. Dove l’aggettivo “sociale” stava (e starebbe ancora, se solo venisse correttamente interpretato) ad indicare la necessità di legare mercato e società in un destino comune. Un modello, aggiungiamo, calzato a pennello per l’Italia, in considerazione della sua tormentata (e appunto per questo affascinante) geografia e per la sua storia, sociale prima ancora che politica, testimoniata visivamente dai mille e mille borghi medioevali e rinascimentali sparsi un po’ ovunque lungo la dorsale appenninica e sulle coste, ma rintracciabile anche nelle sue pratiche agricole e di pesca e, perché no?, in una tradizione culturale che non si vergognava del sentirsi genuina comunità.

Ma queste considerazioni preliminari dovrebbero indicare per l’Italia ( e per la nostra Liguria e il nostro Golfo Paradiso) un percorso di “ripartenza” assai peculiare, dove il lavoro e non si annulla nel “reddito di cittadinanza” e dove la presenza sul lavoro e non lo “smart working” rappresentano la stella polare per orientare le scelte politiche. E dove la scuola insegni la socialità e abitui i ragazzi al dialogo, e non li richiuda nelle caverne della “didattica digitale”. E dove la difesa e la valorizzazione del territorio si coniugano con la valorizzazione dei borghi collinari e montani – contrastando il loro abbandono con incentivi fiscali per i residenti e la conservazione dei servizi pubblici essenziali (scuole, ospedali, presidi medici) – e non con la realizzazione di grandi opere infrastrutturali di dubbia efficacia (ponte sullo Stretto di Messina compreso). E dove il commercio al dettaglio e le piccole imprese vengano incentivate (magari con un “bonus” Iva per le aziende con fatturati inferiori ai 400.000 Euro all’anno) per fornire occasioni di lavoro e ridare vitalità e interesse ai nostri centri urbani e ai piccoli paesi, oggi impoveriti dalle sempre più numerose serrande chiuse, a tutto vantaggio delle vendite su Internet e nei grandi centri commerciali.

Già, ma come si fa a tornare indietro? Ormai la strada della “nuova antropologia”, della “nuova pedagogia”, del nuovo “lavoro digitale” e del nuovo “commercio digitale” è definitivamente tracciata. Probabilmente è così. Ma siamo davvero sicuri che in futuro i nostri aeroporti traboccheranno di turisti stranieri desiderosi di visitare borghi fantasma, strade senza vetrine, sentieri mal tenuti, e frequentare ristoranti che offrono cibo rigorosamente privo di autentiche specialità locali? E siamo davvero sicuri che il pratico abbandono dell’articolo 1 della nostra Costituzione sia il viatico migliore per formare nuove generazioni responsabili e attivamente preoccupate dei destini comuni? E che la formazione scolastica si debba ridurre a “piattaforma digitale”, senza il confronto aperto con l’insegnante e con gli altri alunni?

Ritorniamo pure ai nostri interessi locali. Pensiamo per un attimo al Golfo Paradiso. A fine ottocento, perfino un filosofo visionario come Friedrich Nietzsche, il pensatore che rappresentò uno spartiacque fra la filosofia tradizionale e un nuovo modello di antropologia culturale, durante un suo soggiorno a Ruta di Camogli non poteva fare a meno di incantarsi di fronte al panorama del Golfo Paradiso, al punto che che scriveva ad un amico: “Si figuri un’isola dell’arcipelago ellenico, su cui montagne e foreste si alternino capricciosamente, che un giorno, chissà per quale fenomeno, abbia navigato verso la terraferma e vi si sia ancorato senza poter più staccarsene. Senza dubbio, questo luogo ha qualcosa di ellenico, e d’altra parte ha qualcosa di piratesco, di improvvisato, di nascosto, di pericoloso. Laggiù in fondo, a una svolta solitaria, ecco una pineta “tropicale” che dà l’idea di essere lontani dall’Europa”.

E, un domani, cosa si potrebbe ritrovare nel Golfo Paradiso di ellenico, di improvvisato, di nascosto, se non si riesce nemmeno a trovare un minimo comun denominatore per valorizzare entro la cornice di un Parco Nazionale quella magnifica rete di sentieri, realizzati con la fatica dei nostri avi, che si affacciano su di uno spettacolare paesaggio regalatoci da madre natura?