Chiavari: stasera Lovers Film Festival in diretta streaming

Appuntamento domenica 21 giugno, alle ore 20.30. A presentare la rassegna Vladimir Luxuria, attivista dei diritti Lgbt e direttrice artistica del Lovers Film Festival. L’incontro, come sempre, sarà in diretta streaming disponibile in cross-posting sulle vostre pagine Facebook.

Di seguito i 22 titoli che popoleranno la rassegna:



MOONLIGHT, di Barry Jenkins

CAROL, di Todd Haynes

IO&LEI, di Maria Sole Tognazzi

LE EREDITIERE, di Marcello Martinessi

REINAS – IL MATRIMONIO CHE MANCAVA, di Manuel Gómez Pereira

LO SCONOSCIUTO DEL LAGO, di Alain Guiraudie

MADEMOISELLE, di Chan-wook Park

TOMBOY, di Céline Sciamma

SHORTBUS – DOVE TUTTO è PERMESSO, di John Cameron Mitchell

EISENSTIEN IN MESSICO, di Peter Greenaway

A SINGLE MAN, di Tom Ford

I RAGAZZI STANNO BENE, di Lisa Cholodenko

I SEGRETI DI BROKEBACK MOUNTAIN, di Ang Lee

LA VITA DI ADELE, di Abdellatif Kechiche

120 BATTITI AL MINUTO, di Robin Campillo

GIRL, di Lukas Dhont

PRIDE, di Matthew Warchus

LA TERRA DI DIO, di Francis Lee

STONEWALL, di Roland Emmerich

MILK, di Gus Van Sant

WEEKEND, di Andrew Haigh

AI CONFINI DEL PARADISO, di Faith Akin



A questo link trovate le schede per ogni titolo https://photos.app.goo.gl/HYagX7jGcurJLkFL6

A domani per l’uscita in 1^ visione di “DOPPIA PELLE” con un grande Jean Dujardin