L’estate delle code. Dopo quelle in autostrada per arrivare al mare, ecco la coda per poter fruire di un posto in spiaggia, libera ovviamente. La balneazione inizia ufficialmente alle 9. Qui siamo a Camogli e gli aspiranti bagnanti attendono pazientemente l’apertura del varco. I posti sono limitati e, raggiunto il numero previsto, non resta che rivolgersi allo stabilimento balneare.

(foto Consuelo Pallavicini)