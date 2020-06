Camogli: caroselli di auto e carri attrezzi al lavoro

Forse basterebbe un cartello a messaggio mobile prima dell’ingresso nelle strade comunali di Camogli con su scritto: “Cari turisti, siamo spiacenti, posteggi esauriti”.

Invece entrano centinaia di auto, percorrono le vie Ruffini, Mazzini, Bettolo. In piazza Matteotti inizia un inutile carosello a caccia di un parcheggio; poi si scende in via Ferrari, zona Cenobio, altro vano carosello. Vista preclusa ogni possibilità di parcheggio, si lascia Camogli puntando su altre mete. Maledicendo il tempo perduto.

Alcuni tuttavia non demordono: posteggiano irregolarmente con intelligenza; altri intralciando il traffico e mettendo in moto i carri-attrezzi. Tra i pochi posti disponibili c’è chi trova opportuno posteggiare un carrello da barca. Una signora arrivata per lavoro racconta di avere trovato un posto “quasi al bivio di Ruta”.