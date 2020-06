‘Santa’: anche i volontari presidiano le spiagge libere

Le Associazioni cittadine di Protezione Civile si affiancano al controllo del rispetto delle norme comportamentali da tenere sulle spiagge libere.Dopo aver attivato due bagnini sulla spiaggia di Ghiaia e aver stipulato una convenzione con la Guardia Costiera Ausiliaria, il Comune di Santa Margherita Ligure ha siglato un accordo anche con Croce Rossa, Vab Gruppo Lupo, Radio Club Levante.A loro il compito per tutta l’estate di presidiare piazza del Sole e Ghiaia; controlleranno soprattutto che non si creino assembramenti sulle spiagge e che venga rispettato il distanziamento sociale; in caso di comportamenti non conformi, avvertiranno le Forze dell’Ordine. In questo modo la Guardia Costiera Ausiliaria si potrà concentrare sulla porzione di arenile che va da Paraggi fino a dopo il porto.Dichiara il Vicesindaco Emanuele Cozzio con delega alla Protezione Civile: «È importante sapere che la nostra Comunità quando ha bisogno può contare sui nostri Volontari, nello specifico, sulle Associazioni di Protezione Civile cittadine. Colgo l’occasione per ringraziarle perché contribuiscono a fare di Santa Margherita Ligure una meta sicura».L’Associazione Nazionale Carabinieri garantirà i corretti comportamenti nel mercato settimanale del venerdì che, ricordiamo, va obbligatoriamente percorso in senso unico da mare verso monte e con la mascherina indossata.Nel video interventi di:Emanuele Cozzio, Vicesindaco; Pino Pastine, Vab Gruppo Lupo; Maurizio Paccagnella, Radio Club Levante; Gian Maria Conterno, Croce Rossa Italiana.