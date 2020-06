San Fruttuoso: primi battelli dal Tigullio; clienti avvertiti: “Niente bagno”

Oggi primi battelli dal Tigullio, con partenza da Santa Margherita, per San Fruttuoso. I clienti sono avvertiti: “Non è possibile fare il bagno nella baia dei Doria”, Molti decidono di scendere a Portofino, dispiaciuti anche di rinunciare alla visita all’Abbazia. Gli altri, affascinati dalla baia, proseguono: andranno a fare assembramento in banchina, nella piazzetta davanti alla chiesa o sui sentieri.

Ieri il Consorzio dei battellieri del Tigullio presieduto da Sergio Michelini era tentato di inoltrare un ricorso al Tar, ma una sentenza giungerebbe dopo l’estate e sarebbe quindi inutile; il Consorzio sensibilizzerà tuttavia i sindaci e gli assessori al turismo dei vari Comuni del Tigullio. L’istituzione del numero chiuso è diventato usuale in molte spiagge libere; ad essere contestate sono le modalità di accesso alla spiaggia: il ritiro in giornata di un tagliando rilasciato dalla Pro Loco di Camogli. Provvedimento che esclude chi arriva nella baia dal Tigullio in battello o attraverso i sentieri del monte. Diverso sarebbe stato se a rilasciare il biglietto di accesso fosse rilasciato dai membri della Guardia costiera ausiliaria che vigila sulla spiaggia stessa.

Il numero chiuso non riqualifica il Borgo, scoraggia molte persone a visitarlo e alla lunga ne risentiranno probabilmente il Fai e i ristoratori.

Con tutto ciò capiamo che lo scaricabarile che attribuisce ai sindaci la responsabilità delle scelte, li pone in situazioni imbarazzanti che però, ad esempio nella Baia del Silenzio a Sestri Levante, con soluzioni che non penalizzano il turismo. Inoltre la Riviera si trova impoverita di una meta da proporre ai propri ospiti. E molti si augurano che a luglio cessino i provvedimenti anticovid. (m.m.)