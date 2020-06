Recco: “Quando incontrai Mario Corso e Gigi Simoni”

Da Gian Luca Buccilli e i soci dell’Inter Club Recco “Henry Diaz” riceviamo e pubblichiamo

Gianni Brera l’aveva soprannominato “il participio passato del verbo correre”, per indicare la sua discontinua propensione al dinamismo, al sacrificio fisico a favore dei compagni di squadra.

Edson Arantes do Nascimento in arte Pele’, stimava Mario Corso ad un livello tale da considerarlo come l”unico calciatore italiano che, per classe e talento, avrebbe potuto giocare nel Brasile vincitore della Coppa Rimet.

Mario Corso con l’Inter vinse quattro scudetti, due coppe dei campioni e due coppe intercontinentali; un suo goal, nello spareggio disputato a Madrid con gli argentini dell’Indipendiente, consentì a una squadra italiana di conquistare per la prima volta (1964) la coppa intercontinentale.

I due anni trascorsi a Genova, nei quali ha vestito la gloriosa casacca rossoblu, hanno consentito a Mario Corso di instaurare rapporti di solida amicizia con tante persone distribuite nel segmento di costa che unisce il capoluogo e Chiavari.

La sua inattesa dipartita terrena ha suscitato sentimenti autentici e di grande intensità.

Il ricordo più recente che ci lega a Mario Corso risale a due anni or sono, quando condividemmo uno spazio conviviale insieme a lui, a Gigi Simoni (recentemente scomparso), al mai dimenticato Henry Diaz (uno delle 43 “vittime” del ponte Morandi) e a tanti altri amici animati da un’autentica passione sportiva, nell’occasione messa a sostegno dello strumento di responsabilità sociale che è Inter Campus.