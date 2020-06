Recco: il Consiglio comunale piange la morte di Tibor Benedek

Dal Comune di Recco riceviamo e pubblichiamo

“Tutto il Consiglio Comunale di Recco si unisce al dolore della famiglia per la prematura scomparsa di Tibor Benedek, campione della pallanuoto e ed esempio di serietà e generosità nella vita”.

Con queste parole il Presidente del Consiglio Comunale di Recco Paolo Badalini, a nome dell’intera Assemblea, ha voluto commentare la triste notizia della scomparsa del campione della pallanuoto ungherese molto conosciuto a Recco per aver vestito la calottina della Pro Recco per otto stagioni.

“La notizia della sua scomparsa ci ha raggiunto nel corso della seduta del Consiglio Comunale svoltasi lo scorso giovedì mattina” – ha proseguito il Presidente – “e subito il ricordo è andato, per ciascuno, ai momenti gioiosi della Recco sportiva che Tibor ha contribuito in modo determinante a costruire. Fuori dall’ufficialità della seduta, per chi lo ha conosciuto personalmente, sono affiorati i ricordi di un grande atleta ma anche di un grande uomo e come sportivi e rappresentanti dell’Assemblea cittadina abbiamo subito sentito il dovere di ricordarlo, come si usa oggi, anche attraverso i canali social dell’Amministrazione, e dimostrare così la nostra vicinanza alla moglie, ai figli e a tutti coloro i quali lo hanno amato e oggi piangono la sua scomparsa”.