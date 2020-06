Recco: apertura del quarto ottico; i cittadini sono miopi?

Ha aperto a Recco, in periodo di crisi dovuta alla pandemia, il quarto ottico; e sono nate battute tipo: “Si è sparsa la voce che siamo miopi, che non vediamo oltre il nostro naso?” Naturalmente i recchesi sono tanto convinti del contrario da potersi concedere l’autoironia.

L’apertura del nuovo esercizio non è certo un azzardo e dimostra fiducia nella città che pur nel silenzio dell’Ascom, sembra puntare al recupero della clientela persa negli ultimi dieci anni; una carta importante da giocare sarà l’elezione del nuovo presidente della Pro Loco che dovrebbe scegliere iniziative idonee a richiamare un pubblico d’élite anche culturale (come alcune proposte della libreria Capurro hanno dimostrato): il presidente designato sembra essere Marco Fumagalli, già alla guida di Ascom e l’augurio è che abbandoni le selezioni miss per convertirsi a filoni meno popolari; oltre implementare le migliori attuali iniziative della Pro Loco.

Intanto esistono alcune premesse per recuperare clientela, oltre la genovese, quella lombarda delle seconde case e delle case-vacanza. La cittadina è sempre più pulita e ordinata. La spiaggia e la sua gestione sono state oggetto da critiche, ma in altri Comuni le linee guida anti covid hanno suggerito scelte peggiori e con una buona promozione può essere un motivo di richiamo. Un problema è costituito dai posteggi che difettano: l’autosilo privato nella zona parrocchiale, come era prevedibile, non ha risolto, se non in minima parte, alcun problema.

Sul piano amministrativo, il clima sembra rasserenato. Il sindaco Carlo Gandolfo si occupa a tempo pieno della città e si dimostra capace di gestire la giunta e la maggioranza, forse portando pesi altrui; le opposizioni, pur tenendo ferma la barra sulle proprie convinzioni, sembra avere rinunciato ai toni polemici di cui la gente è stanca in quanto chiede fatti e non parole. Da quel che si evince dalle lettere anonime, con firme fasulle o richiesta di anonimato che giungono in redazione, resta una fetta di popolazione insoddisfatta, ma occorre dare atto al sindaco che non tutto si può risolvere con un colpo di magia. Importante è che ognuno dia il proprio apporto di idee.