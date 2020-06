RASSEGNA STAMPA. Un galeone nei fondali di Punta Chiappa

Oggi, sabato 20 giugno, auguri a Ettore. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: meteorico ( concernente le cause e gli effetti che si verificano nell’atmosfera terrestre; contenuto nelle meteoriti o provocato da esse). Proverbi: chi semina vento raccoglie tempesta.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Camogli: un galeone naufragato nel 1579 a cinquanta metri di profondità a Punta Chiappa (servizio anche su Repubblica). Maturità: “Che bello rivedere gli studenti dopo tanti mesi”.

Riva Trigoso: gli ospiti di Borgo Renà contestano i parcheggi. Sestri Levante: cinghiali in A-12, abbattuti. Sestri Levante: il 28 giugno varo del Nuovo Aiuto di Dio. Sestri Levante: gallerie di Sant’Anna, cantiere in estate. Lavagna: apre il centro estivo Isola blu. Cogorno: il Premio bontà a Maria rosa Ivani. Chiavari: giornata del rifugiato in piazza. Chiavari inaugura la nuova passeggiata. Chiavari: piazza Del Buono, lavori fermi. Chiavari: l Consorzio Tassano pronto ad aprire la sede di Palazzo Torriglia. Chiavari: prove di carico nell’ex tribunale. Chiavari: case sparse, la strada è del Comune. Chiavari: il Cai chiude il rifugio Chiarella. Chiavari: boom al liceo linguistico.

Rapallo: divieto di balneazione nelle zone Castello, Rane, Avenaggi (Commento. Ma il mare vietato lo si segnala solo se accade a Rapallo?) Rapallo: “Era il consulente a dettare gli esposti” (Commento. Gravissimo episodio contro le autorità locali, reso noto dagli inquirenti durante la conferenza stampa nei giorni scorsi). Rapallo: nessun positivo al convid, Portofino: potenziato il numero dei bus.

Camogli: scattata ieri l’ordinanza che limita le presenze in spiaggia (Commento. E quindi meno presenze nel borgo e nei ristoranti). Camogli: San Rocco inaugura la passerella pedonale. Recco: il falò si San Giovanni quest’anno non si farà. Recco: fiumani della Riviera, salta la festa. Recco: la città litiga sui parcheggi in passeggiata.

Moconesi: il sindaco in autoisolamento. Moconesi: il museo del videogioco festeggia il compleanno. San Colombano: la storia di Andrea Gagliardo in trecento copie. Ne: gastronomia e musica in Val Graveglia. Rezzoaglio: caseificio premiato a Bruxelles.