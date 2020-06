Rapallo: mascherine, ordinanza ne riduce l’uso

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco è stato il primo a imporre l’uso della mascherina, seguito poi da altre città e regioni. In settimana firmerà un’ordinanza che ne ridurrà l’uso. “I dati covid dicono che a Rapallo non ci sono più persone positive. In settimana firmerò un’ordinanza che ridurrà ma non eliminerà l’uso della macherina. Continuerà ad essere obbligatoria nei locali pubblici, nei negozi pubblici esercizi e supermercati; anche nelle strade in caso di incontri con altre persone o di assembramenti che restano comunque vietati”.