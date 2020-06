Rapallo: “Bagni: i prelievi vanno effettuati a norma di legge”

Dall’Associazione Italia Balneare riceviamo e pubblichiamo



La Presidente dell’Associazione Italia Balneare Vittoria Ratto si dichiara molto “sorpresa” del campionamento con esito sfavorevole al punto 77, effettuato dall’Arpal nella giornata di mare grosso della scorsa settimana: il campionamento infatti avrebbe potuto essere eseguito fino al quarto giorno successivo alla data fissata. Si auspica quindi che in occasione del prossimo prelievo vengano rispettate le normative vigenti e che siano attuate con più buonsenso, affinché lo stesso avvenga in condizioni meteo marine consone.

L’Associazione Italia Balneare ringrazia il Comune di Rapallo per le dichiarazioni rese: «Il Comune di Rapallo fa sapere di preparare una diffida ad Iren, per sollecitare la società che gestisce il ciclo delle acque in città a concludere i lavori di realizzazione delle tubature che conducono i reflui al depuratore in costruzione in zona Ronco»; si confida che al più presto vengano ultimati i lavori al depuratore per dare finalmente un servizio di pubblica utilità alla città, mettendo fine ai continui disagi al traffico cittadino arrecati dai relativi cantieri, e rendendo ancor più limpide le nostre acque.

Auspicando e nella assoluta certezza che entro 72 ore (a seguito di un nuovo campionamento favorevole) il divieto di balneazione venga rimosso, le attività dell’Associazione Italia Balneare continuano, sempre monitorando i continui aggiornamenti di normative e regolamentazioni, con particolare attenzione ai protocolli Inail al fine di vederli rispettati ed applicati a dovere, cercando di dare un servizio sicuro e al contempo sereno ai bagnanti per quest’estate.