Pallanuoto/ Decesso di Tibor Benedek, la vicinanza di Salvini

Se ne è andato due giorni fa per un brutto male a 47 anni l’ungherese Tibor Benedek, ex giocatore della Pro Recco Waterpolo. Grande atleta ma soprattutto grande uomo, con una bacheca ricca di trofei tra olimpiadi, campionati, coppe campioni, supercoppe, una Lega Adriatica. Una preghiera e un abbraccio a famiglia e amici, e l’impegno ad onorarne la memoria impegnandoci a sostenere ancora di più i cosiddetti “sport minori”, come la pallanuoto, nel dopo Covid”.

Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.