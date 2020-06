Le ricette di Renzo Bagnasco: lekak di Zena

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Lekak di Zena – dolce di miele ebraico

Ingredienti: 3 bicchieri di farina bianca, 1 bicchiere di miele, 4 cucchiai di zucchero, ½ bicchiere di olio evo, 2 uova, 2 cucchiai di rhum, 50 gr di uvetta fatta rinvenire, 50 gr di gherigli di noce sminuzzati, cannella, chiodi di garofano, ½ limone prima grattugiato e poi spremuto, ½ bicchiere di acqua calda e ½ bustina di lievito in polvere, spicchio d’aglio affettato e sale.

Esecuzione: in un contenitore versare il miele e lo zucchero sciolti nell’acqua calda, aggiungervi il lievito e tutti gli altri ingredienti, per ultime l’uvetta e le noci. Rimestare il tutto e versarlo in una ‘forma’alta, unta e foderata da carta da forno. Infornare a 200° per 45’.

Dolce arrivato dalla Germania detto anche “dolce di famiglia”. Arrivò a seguito dei tanti funzionari inviati fra noi in occasione della Triplice Alleanza (1882) provenienti dalla Prussia e dall’Austria. Con il loro arrivo si aprirono anche molte birrerie.