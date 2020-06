Fontanabuona: tunnel, i sindaci e i parlamentari

Incontro, presso il teatro di Monleone a Cicagna, sul tunnel della Fontanabuona che potrebbe essere realizzato, nel caso non venga revocata la concessione per la gestione delle autostrade. Presenti i parlamentari Vito Vattuone (per il Pd), Edoardo Rixi (Lega), Emanuela Gagliardi (Cambiamo) e Roberto Bagnasco (Forza Italia). Il sottosegretario Roberto Traversi (5 Stelle) aveva annunciato un incontro a giorni; Raffaella Paita (italia Viva) si è fatta sentire per telefono.

A Monleone si è anche recata una delegazione di genitori di allievi che vogliono frequentare la prima classe del Marsano; presenti i consiglieri regionali Pippo Rossetti e Luca Garibaldi (Pd) e il consigliere metropolitano Marco Conti.