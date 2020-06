Fontanabuona: “Tunnel da 400 milioni, o ora o mai più”

Dall’ufficio stampa della Lega Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Nelle opere compensative nella ricontrattazione delle concessioni a livello nazionale, il tunnel della Val Fontanabuona può essere inserito. Tra le opere aggiuntive, l’infrastruttura potrebbe rientrare nel Piano economico finanziario di Aspi: la revoca tour court sarebbe un regalo ad Autostrade. Se la revoca deve essere fatta, deve essere fatta su tutto il territorio nazionale, altrimenti sarebbe economicamente svantaggiosa. Le opere compensative non sono legate al rinnovo ad Aspi, ma a chi avrà le nuove concessioni. Questo è il momento più propizio per chiedere l’inserimento del tunnel, che, l’allora ministro Delrio, nel rinnovo delle concessioni 2019-2029 con Aspi non era stato inserito perché ritenuto troppo oneroso.

Il Tunnel con le due canne, ora obbligatorie per le nuove norme europee, costa nell’ordine dei 400 milioni di euro. Se non se ne parla ora, si dovrà tacere per sempre”. Lo ha dichiarato il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi, nel suo intervento all’incontro con i parlamentari liguri a Cicagna con gli amministratori locali sul tema del tunnel della Val Fontanabuona.