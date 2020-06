di Giuseppe Valle

Piazza dei Pescatori e il nuovo lungomare questa sera erano affollati come in piena estate. Sarà la novità, sarà per vedere la Torre Fara illuminata con il tricolore, sarà per scrollarsi di dosso il ricordo opprimente della clausura forzata ma è bello rivedere le persone godersi il passeggio, mangiare un gelato e fare due chiacchiere, magari con la mascherina; ma a quella ci si abitua come quando sono diventate obbligatorie le cinture di sicurezza in auto.

Piazza Gagliardo in versione estiva