di Giuseppe Valle

In occasione delle Giornata Mondiale del Rifugiato si è svolto in piazza N. S. dell’Orto ( e non in piazza Mazzini, per motivi logistici) un flah mob organizzato da varie associazioni.

“Nessuno è straniero”





La manifestazione , svoltasi in osservanza delle norme di sicurezza sanitaria, ha proposto il motto “Nessuno è straniero”.