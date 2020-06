Chiavari: Albino Badinelli, un libro sul suo eroico sacrificio

Dal Comitato Albino Badinelli riceviamo e pubblichiamo

“Albino Badinelli, senza mai perdere la fede”. Presentazione del nuovo libro di Elio Esposito. Nel contesto del centenario della nascita di Albino Badinelli (M.O.M.C.), giovane carabiniere avetano fucilato dai nazifascisti in cambio di un gruppo di civili, viene reso pubblico il romanzo biografico di prossima uscita a lui dedicato, realizzato da Elio Esposito e pubblicato dalla Booksprint Edizioni.

La presentazione avrà luogo venerdì 26 giugno 2020, alle ore 17.30, presso l’Auditorium San Francesco di Chiavari e si svolgerà in piena sicurezza, in sintonia con le norme sanitarie vigenti. Il libro racconta in modo coinvolgente e appassionato la storia di Badinelli, una sorta di Salvo d’Acquisto della Liguria, ripercorrendone le tappe principali della sua breve esistenza. Il contenuto in alcuni tratti è stato necessariamente romanzato, permettendo così di ampliare la platea dei lettori e di far conoscere ad un più vasto pubblico la vita dell’eroe. La vicenda comunque rimane invariata e strettamente legata al suo svolgimento reale. L’opera inizia con la consegna volontaria del protagonista, in attesa di essere condotto davanti al plotone di esecuzione. Immediatamente dopo, il racconto riprende dalla nascita del martire, ne ripercorre l’adolescenza, il suo arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, la sua seppur breve vita sentimentale, i trasferimenti negli anni tra il 1940 e il 1944, fino alla sua morte. Nel romanzo di pari passo alla crescita anagrafica del protagonista, se ne ripercorre il cammino spirituale e religioso, raccontando anche la realtà semplice e umile di una famiglia contadina e il forte senso della fede che lo ha accompagnato al suo generoso sacrificio, fino al grande segno del perdono dei suoi carnefici.

Il volume è impreziosito dagli scritti di S.E. Mons. Santo Marcianò, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia e del Capo Ufficio Storico del Comando Generale dei Carabinieri, Col. t.ISSMI Antonino Neosi. Elio Esposito, autore di tre libri per Booksprint Edizioni e di un racconto per il Secolo XIX di Genova da cui è anche stato tratto un film, si è impegnato nella stesura del testo anche grazie al supporto e alla collaborazione del Dott. Franco Sanguineti, con il quale si sono dedicati a lungo nell’opera di ricerca e approfondimento, riportando alla luce dettagli e particolari che presto saranno consegnati e affidati a tutti i lettori.

“Offrendo questo libro – afferma l’autore – desidero presentare la vita di un giovane che, come quella di tanti altri, viene sconvolta dall’entrata in guerra dell’Italia nel 1940. Ma soprattutto voglio sottolineare l’amore, la fede e la fedeltà che Albino ha sempre avuto nei confronti di Dio, della sua fidanzata e dell’Arma dei Carabinieri. Un amore e una fede così incrollabili che lo spingeranno a sacrificare la sua stessa vita”.

Alla presentazione, oltre a quello dell’autore, sono previsti due interventi significativi. Il primo a prendere parola sarà Arnoldo Mosca Mondadori, scrittore, poeta, collaboratore di Alda Merini e pronipote del noto editore. Accanto a lui il torinese don Luca Ramello, docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e impegnato nell’ambito della pastorale giovanile.

Prima della conclusione è previsto anche l’intervento del Dott. Franco Sanguineti, che ha affiancato Esposito nell’opera di ricerca storica, e il saluto del Consigliere regionale Vittorio Mazza, nipote del Badinelli.