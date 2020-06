Camogli: “Un grazie ai privati che gestiscono la spiaggia”

Da Claudio G. Pompei, capogruppo di “Camogli nel Cuore” riceviamo e pubblichiamo

Nel primo sabato in cui la spiaggia è a numero chiuso, esprimo un sentito Grazie a tutti i titolari e dipendenti degli stabilimenti e a chi ha le concessioni balneari, per essersi fatti carico di gestire ingresso in spiaggia libera, controllo distanze, deflusso delle persone durante le varie fasce orarie della giornata, profondendo grande impegno.

Grazie davvero.

Quando però l’Amministrazione di una Città di mare come Camogli, evidentemente incapace di produrre altre soluzioni, non solo si affida quasi totalmente a privati e volontari per gestire la spiaggia, ma demanda a loro ogni funzione, ci si rende conto come la politica abbia toccato un punto davvero basso.