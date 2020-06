La stagione dei balneari è partita, sembra col piede giusto. Oggi, nel fine settimana, spiagge vissute e molte imbarcazioni in rada. Tra i presenti in Riviera molti stranieri, in particolare francesi, belgi e tedeschi. Le nubi si stanno diradando, non solo in cielo. Va sempre ricordata però la lunga inattività degli esercizi e che la disoccupazione è sempre alta.

Qui siamo a Camogli: nelle foto di Consuelo Pallavicini la spiaggia e le imbarcazioni in rada tra il Cenobio dei Dogi e Punta Chiappa