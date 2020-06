Camogli: inaugurata la passerella pedonale di viale Molfino, intitolata a Nicco

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Da oggi chi desidera percorrere un tratto di strada tra l’ampio posteggio in via Molfino e l’inizio dell’abitato di San Rocco di Camogli, o viceversa, ha a disposizione circa 280 metri di passerella pedonale costruita in legno e con illuminazione a led. Un percorso, che si inserisce benissimo nel contesto del ‘verde’ anche per una ringhiera formata da doghe di diversa altezza, pensato principalmente per mettere in sicurezza le persone, che prima erano costrette ad invadere la carreggiata.

Questa mattina l’inaugurazione, con l’intitolazione a Nicolò Maggiolo, scomparso nel 2018: “La scelta è stata fatta per tanti motivi – ha spiegato il sindaco Francesco Olivari – Nicco è stato un grande imprenditore di Camogli prima col ristorante a Punta Chiappa poi con il bar ‘Nicco’ di Ruta, gestito dal figlio Marco; un valorizzatore del territorio, soprattutto di San Nicolò di Capodimonte al quale era molto legato e per il quale si battè per fare restaurare la chiesa; organizzatore di concerti e manifestazioni per valorizzare Ruta e San Rocco, basti ricordare la sagra della capponadda, fece anche parte per anni dei Volontari del Soccorso di Ruta. Ricordo che diceva che questo viale era considerato come uno dei più importanti d’Italia”.

A scoprire la targa della “passerella Nicco” e a tagliare il nastro le nipoti Angelica ed Anita con il papà Marco accompagnato dalla moglie Tiziana e Rosa, moglie di Nicco. A benedire don Davide Casanova, da ieri ufficialmente parroco di Ruta, San Rocco e San Nicolò.

A firmare il progetto, realizzato dall’Impresa Traversone Gian Romeo di Carasco, gli architetti Valentina Forno ed Alessandra Tuo e l’ingegner Giorgio Fassi. A coordinare, per il Comune, l’architetto Maurizio Canessa e il geometra Alberto Benvenuto. Costo complessivo: oltre 200.000 euro finanziati dal Comune.

Tra i presenti gli interventi di Caterina Gardella, della Soprintendenza area Paesaggio, e di Alessandro Capretti in rappresentanza di Fai Liguria e di una rivista di bioarchitettura che nel prossimo numero pubblicherà un servizio sulla passerella. Per l’amministrazione comunale la vicesindaco Elisabetta Anversa; Anna Arnoldi, presidente del Consiglio comunale; l’assessore Agostino Revello; il consigliere comunale Oreste Bozzo. Poi Antonio Santacroce, comandante della Polizia municipale; l’Associazione per la Valorizzazione Turistica di San Rocco; i Volontari del Soccorso di Ruta; la Croce Verde Camogliese; la Protezione civile.